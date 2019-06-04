 Строительство в Украине подорожало на 11%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Самыми дорогими строительно-монтажные работы оказались в сфере строительства транспортных сооружений - их стоимость выросла на 17,2%. Меньше всего СМР подоржчали в сфере строительства инженерных сооружений - их стоимость с января по апрель 2019 года выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Согласно данным Госстата, с января по апрель 2019 года выросла также стоимость СМР в сфере жилых домов - на 12,4%, в сфере нежилых - на 9,3%. В общем за первые четыре месяца этого года стоимость СМР выросла на 3,5% по сравнению с декабрем 2018 года.

Стоимость строительно-монтажных работ в 2018 году выросла на 23% в сравнении с 2017 годом.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram