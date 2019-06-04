 Убытки "Приватбанка" от действий экс-владельцев превысили 209 миллиардов, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) по итогам анализа отчетов аудиторов украинских банков за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, в отношении отдельных из 25 крупнейших банков аудиторы высказали мнение с оговорками и рестейтмент, наиболее материальным он был в "Приватбанке".

Так, в 2018 году "Приватбанк" получил дополнительную информацию о стоимости имущества, которое было принято банком на баланс до национализации для погашения кредитов, выданных связанным с бывшими акционерами банка компаниям.

"В связи с получением дополнительной информации об имуществе банк восстановил на балансе эти кредиты, сформировал по ним резервы и уменьшил балансовую стоимость залогового имущества по этим кредитам на 5,6 млрд грн. Поэтому общие убытки банка, равные сформированным резервам под кредиты, которые бывшие владельцы выдавали связанным компаниям, выросли до 209,4 млрд грн", – сказано в сообщении.

При этом аудитор банка подтвердил отчетность банка за 2018, в том числе расходы на формирование резервов.

В НБУ отмечают, что понесенные банком расходы на формирование резервов не влияют на его текущую деятельность, поскольку банк имеет достаточный запас капитала и выполняет нормативные требования.

"Объем признанных при корректировке данных "Приватбанком" убытков, которые подтвердил аудитор, еще раз проиллюстрировал масштаб проблем, возникших из-за кредитования учреждением в прошлом компаний, связанных с бывшими владельцами", – отметил директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Виталий Ваврищук.

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Как сообщалось, чистая прибыль государственного "Приватбанка" по итогам 2018 года составила 11,7 млрд грн.

Убыток в сумме 4,6 млрд грн в сентябре глава правления банка Петр Крумханзл объяснял формированием резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, возникшей до национализации.

Сейчас продолжаются активные судебные процессы, в ходе которых бывшие собственники банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о его национализации.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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