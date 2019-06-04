[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.82 29.9
 Корпоративные отношения
  229  0
Все про:банки (3276) НБУ (3746) платежные системы (207)

 Нацбанк зарегистрировал платежную систему банка "Сич"

Национальный банк Украины 4 июня зарегистрировал внутрибанковскую платежную систему InNovaPay.UA, платежной организацией которой является банк "Сич" (Киев).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НБУ, передает БизнесЦензор.

Данная система стала десятой внутрибанковской платежной системой, зарегистрированной НБУ.

Банк "Сич" основан в 2011 году.

По состоянию на 1 января 2019 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов занимал 59 место (0,93 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130550
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияНацбанк зарегистрировал платежную систему банка "Сич"
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аваков ВР дети Зеленский МВД Нацполиция Переяслав-Хмельницкий Россия убийство
 
 
 
 
 
 вверх