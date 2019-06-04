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Все про:безработица (92) евро (66) Евростат (8) Евросоюз (1854)

 Безработица в странах еврозоны упала до минимума за десятилетие

Безработица в 19 странах еврозоны в апреле 2019 года опустилась до 7,6% с 7,7% в марте.

По данным Статистического управления Европейского союза, значение этого показателя стало минимальным с августа 2008 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По сданным статистического ведомства, количество безработных в еврозоне в апреле сократилось на 64 тыс. по сравнению с мартом и составило 12,53 млн человек.

В странах ЕС безработица в апреле составила 6,4%, не изменившись по сравнению с мартом.

Самые низкие показатели безработицы в Европе в апреле зафиксированы в Чехии (2,1%), Германии (3,2%) и Нидерландах (3,3%), а также на Мальте и в Польше (3,5% и 3,7% соответственно).

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Один из самых высоких уровней безработицы вновь отмечен в Испании – 13,8%, хотя показатель снизился с марта на 0,2 процентного пункта.

В Греции безработица равнялась 18,5% по состоянию на февраль (последние доступные данные) и была худшей в Европе.

В Италии доля неработающего населения в апреле составляла 10,2%, во Франции – 8,7%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в апреле составила 15,8% против 15,9% в марте; в Евросоюзе показатель снизился до 14,2% с 14,3%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130546
 
 
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