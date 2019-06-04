 Подготовка одного школьника обходится бюджету в 21 тысячу, – Минфин

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на анализ данных об использовании образовательной субвенции и других показателей работы учреждений среднего образования в 2018 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Минфин проанализировал данные 14,8 тыс. школ, в которых обучаются 3,9 млн учеников и работают 425 тыс. учителей. Общие расходы этих школ в 2018 году составили 82,8 млрд грн.

По информации министерства, анализ показал превышение средних расходов на обучение одного учащегося в отдельных районах и объединенных территориальных общинах в сравнении со средними по стране в несколько раз.

На основании собранных данных Минфин подготовил интерактивный аналитический инструмент ("дешборд"), что позволяет увидеть бюджетные расходы на образование в целом по стране, а также по отдельным областям или школам. Минфин пообещал проводить постоянный мониторинг эффективности расходов на среднее образование и обновлять данные "дешборда".

Ранее Кабинет министров определил пять министерств для проведения в 2019 году смотров расходов государственного бюджета. В этом перечне министерства образования и науки, здравоохранения, энергетики и угольной промышленности, социальной политики, аграрной политики. По результатам осмотра рабочие группы до 1 декабря предоставят правительству отчеты, на основании которых может быть принято решение о корректировке Бюджетной декларации и проекта государственного бюджета на плановый период.

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