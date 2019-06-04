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Все про:бюджет (844) Минфин (1103) школа (57)

 Подготовка одного школьника обходится бюджету в 21 тысячу, – Минфин

Украинский бюджет в 2018 году в среднем потратил на подготовку одного ученика в учреждении среднего образования 21,3 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на анализ данных об использовании образовательной субвенции и других показателей работы учреждений среднего образования в 2018 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Минфин проанализировал данные 14,8 тыс. школ, в которых обучаются 3,9 млн учеников и работают 425 тыс. учителей. Общие расходы этих школ в 2018 году составили 82,8 млрд грн. 

По информации министерства, анализ показал превышение средних расходов на обучение одного учащегося в отдельных районах и объединенных территориальных общинах в сравнении со средними по стране в несколько раз.

На основании собранных данных Минфин подготовил интерактивный аналитический инструмент ("дешборд"), что позволяет увидеть бюджетные расходы на образование в целом по стране, а также по отдельным областям или школам. Минфин пообещал проводить постоянный мониторинг эффективности расходов на среднее образование и обновлять данные "дешборда". 

Ранее Кабинет министров определил пять министерств для проведения в 2019 году смотров расходов государственного бюджета. В этом перечне министерства образования и науки, здравоохранения, энергетики и угольной промышленности, социальной политики, аграрной политики. По результатам осмотра рабочие группы до 1 декабря предоставят правительству отчеты, на основании которых может быть принято решение о корректировке Бюджетной декларации и проекта государственного бюджета на плановый период.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130543
 
 
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Короче! Бандиты и воры у власти желают собирать дань со всех и вся, но ничего не тратить на стадо! А давайте по примеру Супрунчихи реформы заставим школьников самоокупаться! Вплоть до оплаты рэкетерских выплат по газу!
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Чтоооо?какие 21300??Мы, родители! содержим школы и детей!!никто копейки не давал,сабаки разворовали все!книжек годами нет.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияПодготовка одного школьника обходится бюджету в 21 тысячу, – Минфин
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