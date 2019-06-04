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 Японский SoftBank заработал $11 миллиардов на продаже акций китайской Alibaba

Японский оператор связи SoftBank Group Corp. ожидает доналоговую прибыль в размере 1,2 трлн иен ($11,1 млрд) от продажи 73 млн американских депозитарных акций (ADR) китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group Holdings.

Прибыль будет отражена в отчетности компании за текущий квартал, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Договоренность о продаже пакета акций была заключена еще в 2016 году. При этом SoftBank, один из первых инвесторов Alibaba, продал долю в компании впервые за 16 лет.

Как говорится в сообщении SoftBank, компания по-прежнему владеет порядка 26% бумаг Alibaba.

Акции SoftBank подешевели на 3,3% на торгах в Токио во вторник, с начала года капитализация компании выросла на 27%.

Цена ADR Alibaba на предварительных торгах растет на 0,5%, в 2019 году рыночная стоимость ритейлера увеличилась на 9,4%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130537
 
 
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