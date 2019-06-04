 "Укртрансгаз" заявил об угрозе дефолта на рынке газа

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы АО "Укртрангаз", передает БизнесЦензор.

По данным компании, по факту функционирования информационной платформы суточной балансировки газа в марте и апреле объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн.

"Он сформировался преимущественно из-за несанкционированного отбора газа операторами ГРС на собственные производственно-технологические расходы из сетей "Укртрансгаза". Из этой суммы долга Оператору ГТС было погашено до 0,05 млрд грн за два месяца!", – подчеркивают в компании.

В то же время общий объем положительных небалансов за этот период, подлежащих выплате участникам рынка, сейчас составляет 0,53 млрд грн. "Укртрансгаз" выплатил контрагентам 0,27 млрд грн.

"Таким образом, объемы возмещения "Укртрансгазу" потребленного газа, который составляет его негативный небаланс, фактически мизерный. Более того, задолженность по балансировке предыдущих периодов, которая на момент перехода рынка на режим суточного балансировки составила 38,6 млрд грн, также возмещается исключительно в судебном порядке и в неполном объеме. Поэтому ресурсов для уплаты положительных небалансов участникам рынка у Оператора ГТС пока нет", – подчеркивается в сообщении.

"В результате на рынке возникла преддефолтная ситуация - Оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого, по итогам двух месяцев, составляет 176,8 млн грн", – заявляют в компании.

По мнению "Укртрансгаза", предпосылки для возникновения такой ситуации были заложены в декабре 2018 года, когда НКРЭКУ утвердила временные тарифы Оператора ГТС на услуги транспортировки газа для точек входа и выхода, которые не были экономически обоснованы. В частности, установленные тарифы обеспечивают закупку газа на ПТП Оператора ГТС только объемом около 60% от необходимого. Прогнозный дефицит средств от применения временных тарифов составит около 22 млрд грн, по оценке компании.

"Сейчас "Укртрансгаз" вместе с Регулятором работает над разработкой постоянных тарифов, которые могли бы учитывать основные критические вопросы, а также активно занимается работой с должниками над погашением имеющейся задолженности, которая накапливалась перед Оператором ГТС с 2016 года", – отмечается в сообщении.

Напомним, режим суточной балансировки на рынке газа введен с 1 марта 2019 года. Тогда оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" сообщил о полной готовности информационной платформы для перехода на суточную балансировку.

До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

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