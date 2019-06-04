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 Украина заинтересована в сотрудничестве с США в сфере ВПК, – Гройсман

Украина заинтересована в эффективности и прозрачности отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со старшим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Винтер, в прошлом министр Военно-морских сил США и руководитель оборонных и аэрокосмических предприятий, назначен на должность Старшего советника 28 мая в рамках активного сотрудничества Пентагона с украинским оборонным ведомством. Это уже второй визит Винтера в Украину. 

"Без сомнения, у вас важная роль, и мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия, знания и опыт, чтобы сделать украинский ВПК максимально эффективным", - заявилГройсман.

"И для меня честь оказывать содействие тем, кто сейчас на переднем крае и сдерживает агрессию. Надеюсь, я смогу использовать свой опыт, а это 45 лет работы на разных должностях, чтобы давать советы для развития и реформирования оборонного сектора Украины", - сказал Винтер.

Гройсман отметил, что реформа украинского сектора обороны - один из фундаментальных приоритетов правительства, который является неизменным в течение последних лет.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130530
 
 
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