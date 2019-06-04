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Все про:Беларусь (482) нефть (2278) транзит (366) нефтепровод (89)

 Остановка трубопровода "Дружба" привела к падению транзита нефти через Украину в 2 раза

Транзит нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в мае составил 443 тыс. тонн, что в 2,3 раза меньше объема мая 2018 года (1 059,8 тыс. тонн).

Об этом говорится в сообщении "Укртранснафты", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Снижение майского транзита стало следствием вынужденной остановки прокачки по "Дружбе" 25 апреля. Транзит был восстановлен по одной из ниток системы трубопроводов 11 мая. С 17 по 21 мая транзит снова был приостановлен из-за подготовительных работ европейских получателей российской нефти.

За пять месяцев 2019 года транзит составил 4,695 млн тонн (-7,6% к аналогичному периоду 2018 года).

Объем прокачки нефти для внутренних потребителей в мае составил 198,4 тыс. тонн (+12% к маю 2018 года), за пять месяцев 2019 года - 895,3 тыс. тонн (+6,1% к аналогичному периоду 2018 года).

Всего в мае "Укртранснафта" протранспортировала 641,4 тыс. тонн нефти (-48,1% к маю 2018 года), за пять месяцев - 5,589 млн тонн (-5,6%).

Проблемы с транзитом нефти по "Дружбе" вызваны отклонением в качестве российской нефти, поставляемой по нефтепроводу. Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля. Концерн "Белнефтехим" проинформировал о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов. Российская "Транснефть" признала отклонение в качестве. 22 апреля некачественное сырье достигло европейских НПЗ.

"Чистая" нефть начала поступать в Беларусь только 2 мая. Согласно утверждению российской "Транснефти", произошло умышленное загрязнение нефти хлорорганическими соединениями на одном из частных терминалов. ФСБ расследует данное заявление, задержаны четыре человека.

По разным оценкам, испорченными оказались до 5 млн тонн нефти.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130524
 
 
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