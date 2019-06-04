 "Укртрансгаз" объединил подразделения по технической эксплуатации ГТС

Как сообщает пресс-служба компании , объединение функций разных подразделений произошло в рамках очередного этапа подготовки анбандлинга ГТС, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, создан прообраз будущего независимого Оператора ГТС Украины, в который переведены более 12 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа", – отмечается в сообщении.

В компании указывают, что на данном этапе одним из ключевых изменений стало упрощение управленческой структуры, что увеличивает ответственность руководителей на местах и ​​ускоряет процессы принятия решений.

"Задача этого этапа анбандлинга – отработать формат работы будущего независимого Оператора как единой структуры, протестировать имеющиеся управленческие и технологические процессы и устранить возможные разногласия", – сказано в сообщении.

Работа Оператора в формате филиала АО "Укртрансгаз" пройдет в начале июля. С 1 июля в компании анонсировали следующий этап анбандлинга, который продлится до конца текущего года. Он предусматривает переход функции технической эксплуатации украинской газотранспортной системой к ООО "Оператор ГТС Украины", как отдельного лица, 100% учредителем которой является АО "Укртрансгаз".

В новую компанию планируют перевести всех сотрудников, которые обеспечивают транспортировку природного газа. Взаимодействие между АО "Укртрансгаз" и ООО "ОГТСУ" будет организовано на основе заключенного "Договора о техническом обслуживании" (SLA).

Таким образом, во втором полугодии 2019 года Оператор ГТС Украины будет функционировать уже как отдельное юридическое лицо в рамках группы "Нафтогаз".

Читайте также: "Нафтогаз" через суд лишил Гройсмана права увольнять главу компании

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" разные взгляды на процесс анбандлинга.

"Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator). В НАК настаивают, что такая модель которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.

По мнению "Нафтогаза", для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

Согласно закону "О рынке природного газа", предусмотрено две модели отделения оператора ГТС – модель OU (full ownership unbundling) и ISO (Independent System Operator).

Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

По мнению главы НАК Андрея Коболева, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд кубометров российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram