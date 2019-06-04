 ФСБ потребовала у "Яндекса" ключи для дешифровки данных пользователей, – СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на IТ-рынке и собеседника, близкого к "Яндексу", передает БизнесЦензор.

Оба собеседника утверждают, что "Яндекс" не предоставил ключи спецслужбе, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.

"Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в российском реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно так называемому закону Яровой, с 20 июля 2016 года ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра передать ему информацию для декодирования сообщений пользователей.

По словам источника на IТ-рынке, в "Яндексе" считают, что ФСБ слишком широко трактует норму "закона Яровой".

"Спецслужба требует от компании предоставить сессионные ключи, которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам "Яндекса". Не говоря уже о том, что дешифровка всего трафика в рамках пользовательской сессии несет значительные риски в плане безопасности", – отметил собеседник агентства.

В пресс-службе "Яндекса" после выхода публикации заявили, что требования законодательства о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, не должны подразумевать передачу спецслужбам ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

При этом сам факт получения запроса от ФСБ в пресс-службе "Яндекса" по-прежнему не комментируют.

Отказ передать ФСБ ключи шифрования в свое время привел к решению о блокировке мессенджера Telegram в России. Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных ресурсов, однако технически ограничить доступ пользователей к мессенджеру так и не удалось.

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники", а также сервисам Yandex.

Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.

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