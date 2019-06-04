 Аэропорт "Запорожье" в мае увеличил пассажиропоток почти на 40%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор.

Значительный всплеск количества пассажиров наблюдался как на внутренних, так и на международных направлениях. В частности, на международных линиях было перевезено почти 40 тыс. пассажиров, что на 40% больше, чем в прошлом году. На внутренних линиях этот показатель вырос на 35% (обслужили 9,7 тыс. пассажиров).

Всего за май через запорожские воздушные ворота прошли почти 50 тыс. человек.

За пять месяцев текущего года аэропорт увеличил свои показатели почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

Через терминалы запорожского аэропорта прошли 185 тыс. пассажиров, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 154 тыс. человек.

Наибольшим спросом традиционно пользовались международные направления, на которых обслужены более 136,5 тыс. пассажиров, на внутренних авиалиниях - почти 50 тыс. человек.

В апреле 2019 года аэропорт "Запорожье" обслужил почти 38,5 тыс. пассажиров, превзойдя прошлогодние показатели на 8%.

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