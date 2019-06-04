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 Германия обновит энергетическую политику с учетом "Северного потока-2", – Меркель

Германия до конца 2019 года планирует сформулировать новую энергетическую политику с учетом ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на "Дне немецкой промышленности", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы правительства Германии, постепенный отказ ФРГ от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений.

"Это требует нового планирования всей нашей энергетической политики и подхода к энергетике, который мы хотим сформулировать до конца года с тем, чтобы обеспечить надежность энергообеспечения. Это требует также и ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказываться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом через Украину строился газопровод "Северный поток-2", – заявила Меркель.

К 2038 году Германия планирует полностью отказаться от угля в энергетике и перейти на газ, в том числе сжиженный.

После аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году Германия отключила 8 атомных электростанций, в настоящее время еще 7 продолжают действовать, их планируют отключить не позднее 2022 года.

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Как сообщалось, в мае Меркель заявила, что обновленная газовая директива ЕС заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток-2", но эта норма не сможет стать основанием для его остановки.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время активно продолжается. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании

Завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута, следует из доклада оператора проекта – Nord Stream 2 AG – к заявке по данному маршруту. 

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

Энергетическое агентство Дании 27 марта 2019 года запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм. При этом обе заявки на прохождение газопровода – и с севера, и с юга острова – по-прежнему, находятся на рассмотрении властей Дании.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130507
 
 
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путя после таких заявлений довольно потирает руки. Дойче сами лезут в кабалу.....
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Бабушка изображает наивность. Что ж флаг ей в руки.
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Подонки беспринципные! Не желаю им ничего хорошего.
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****** ты курляндская, падаль швабская. Где ты, тварь обеспокоеная была, когда твой хер путен Украину начинал уничтожать?
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаГермания обновит энергетическую политику с учетом "Северного потока-2", – Меркель
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