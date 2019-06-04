 Россия оспорила победы украинских компаний в Гаагском арбитраже

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ, 31 мая суд подтвердил получение заявлений, передает БизнесЦензор.

Иски были поданы украинскими компаниями по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Россия не согласна с возможностью применения указанного соглашения к таким спорам. В рамках комплексной стратегии по защите интересов России от подобных неправомерных исков ведется работа по оспариванию вынесенных арбитражных решений. Россия намерена добиться их отмены", – сказано в сообщении.

Среди аргументов российской стороны, которые приводятся в заявлениях об отмене решений арбитража, Минюст РФ настаивает, что арбитры не учли, что Крым, якобы, является территорией России. А значит, следуя логике российской стороны, РФ не несет ответственности за захваченное на территории полуострова имущество в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной.

Россия также попытается доказать, что захваченные инвестиции истцов в Крыму были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.

Как сообщалось, ранее глава Минюста РФ Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжалование еще шести.

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Напомним, в марте постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций, захватив активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий в Крыму.

Как сообщали в "Нафтогазе", указанным решением трибунал не определил сумму убытков компании. Размер убытков будет установлен на следующем этапе процесса. НАК оценивает стоимость экспроприированных в Крыму активов как минимум в $5 млрд.

В феврале Гаагский арбитраж вынес решение в пользу "Приватбанка" по аналогичному спору с РФ, где банк требует компенсации на $1 миллиард.

В прошлом году Арбитраж в Гааге присудил $159 млн по иску 18 украинских предприятийотносительно захваченных активов в Крыму, среди которых есть связанные с Игорем Коломойским. В рамках исполнения решения арбитража связанные с олигархом компании добились ареста имущества "дочек" российских госбанков в Украине.

Ранее Россия заявляла, что не признает признает решения Третейского суда в Гааге в пользу украинских компаний за захваченные активы в оккупированном Крыму.

В частности, в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", – говорил Песков.

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