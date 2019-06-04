 Количество зарядных станций для электромобилей в Великобритании впервые превысило число АЗС

Об этом сообщает отраслевое издание petrolplaza со ссылкой на данные сервиса Zap-Map, передает БизнесЦензор.

Так, в Великобритании насчитывается 8 471 пункт для зарядки электрокаров, на которых размещено 13 613 зарядных устройств. В то же время в стране насчитывается около 8 400 традиционных АЗС.

По подсчетам Zap-Map, за последние 12 месяцев количество пунктов зарядки увеличилось на 57%.

"Государственный и частный сектор в настоящее время вкладывают значительные средства в британскую инфраструктуру зарядки электромобилей, чтобы обеспечить достаточное количество точек зарядки для поддержки растущего электрического парка", – прокомментировал соучредитель и технический директор Zap-Map Бен Лейн.

В частности, количество электромобилей на дорогах Великобритании сейчас превышает 210 тысяч, по сравнению с всего лишь 3,5 тыс. шесть лет назад.

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