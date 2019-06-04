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 Количество зарядных станций для электромобилей в Великобритании впервые превысило число АЗС

Количество общественных электромобильных зарядных постов по всей Великобритании впервые превысило количество традиционных автомобильных заправочных станций.

Об этом сообщает отраслевое издание petrolplaza со ссылкой на данные сервиса Zap-Map, передает БизнесЦензор.

Так, в Великобритании насчитывается 8 471 пункт для зарядки электрокаров, на которых размещено 13 613 зарядных устройств. В то же время в стране насчитывается около 8 400 традиционных АЗС.

По подсчетам Zap-Map, за последние 12 месяцев количество пунктов зарядки увеличилось на 57%.

"Государственный и частный сектор в настоящее время вкладывают значительные средства в британскую инфраструктуру зарядки электромобилей, чтобы обеспечить достаточное количество точек зарядки для поддержки растущего электрического парка", – прокомментировал соучредитель и технический директор Zap-Map Бен Лейн.

В частности, количество электромобилей на дорогах Великобритании сейчас превышает 210 тысяч, по сравнению с всего лишь 3,5 тыс. шесть лет назад.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130499
 
 
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