 США начали требовать данные о страницах в соцсетях при выдаче визы

Как сообщает Голос Америки, новые правила были впервые предложены в 2018 году, но визовые анкеты на сайтах консульств обновили только сейчас, передает БизнесЦензор.

Теперь в анкете необходимо указывать свои контакты в социальных сетях, предыдущие номера телефонов, все адреса электронной почты и зарубежные поездки за последние пять лет. Ранее такую ​​информацию просили только у людей, подлежащих дополнительной проверке – в частности у тех, кто путешествовал в страны с высоким уровнем терроризма.

При этом власти США могут отказать в выдаче визы в случае выявления неточных или неправдивых данных.

"Мы уже запрашиваем контактную информацию, историю путешествий, информацию о членах семьи и предыдущие адреса проживания всех заявителей виз. Сбор дополнительной информации усилит проверку и процесс подтверждения идентичности заявителей ", – сообщили в Госдепе США.

В частности, нужно указывать свои страницы в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit и Tumblr. Кроме этого, необходимо указать о своей активности в соцсетях, популярных за пределами США, – например "ВКонтакте" или "Одноклассники".

В анкете нужно указать данные из любых соцсетей из списка, если вы использовали ее в течение последних пяти лет.

Отвечать на новые вопросы придется большинству заявителей на американскую визу. Это касается людей, которые подают документы на туристические, студенческие, рабочие или иммиграционные визы. Дипломатов и членов официальных делегаций новые изменения не коснутся.

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Если же человек не имеет профилей в соцсетях, он сможет выбрать такой вариант ответа в анкете.

"Заявителям, которые никогда не пользовались социальными медиа, не будет отказано в визе из-за того, что они не указали своих данных", – заверили в Государственном департаменте.

Однако в ведомстве предупредили, что если вы предоставите неточные или ложные ответы, вам могут отказать в выдаче визы. Поэтому в анкете нужно указать данные из любых соцсетей из списка, если вы использовали ее в течение последних пяти лет, даже если вы ими больше не пользуетесь.

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