 Болгария начала закупку американского сжиженного газа

Об этом сообщает lngworldnews, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Выступая перед СМИ, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова рассказала, что первый СПГ-танкер доставит груз во втором квартале, а второй - в третьем.

Петкова добавила, что одна партия СПГ была приобретена Болгарией у компании Cheniere, а вторая - у американского подразделения BP. При этом посредником в сделке выступил нидерландский трейдер Kolmar NL.

Первый танкер уже прибыл на расположенный вблизи Афин греческий СПГ-терминал Ревитуса.

Кроме того, Болгария подписала соглашение с греческой государственной газовой компанией DEPA на небольшую дополнительную мелкую поставку ресурса в рамках реализации программы по снижению зависимости от поставок российского природного газа.

В марте "Газпром" впервые признал, что американский СПГ уже в этом году может стать основным конкурентом российскому природному газу.

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