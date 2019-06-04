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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 ДТЭК Ахметова принудительно выкупит акции миноритариев оператора сетей Донетчины

ООО "Инвестэкогаз", входящее в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимающееся оптовой торговлей топливом, пользуясь правом принудительного выкупа акций (squeeze-out), направило миноритариям ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" соответствующее публичное безотзывное требование.

Об этом говорится в сообщении ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Цена приобретения одной простой именной акции, утвержденной набсоветом ЧАО для обязательной продажи, – 0,01 грн при номинальной стоимости 1,86 грн.

Как сообщалось, в середине мая 2019 года "Инвестэкогаз" заявил о намерении воспользоваться правом принудительного выкупа акций.

Аффилированной с "Инвестэкогаз" нидерландской компании DTEK ENERGY B.V. 95,709083% акций ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" эксплуатирует линии электропередачи общей протяженностью 1 179 км в Донецкой области.

Напомним, в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130480
 
 
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