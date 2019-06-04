 Власти Киева объявили тендер на строительство квартала высоток на Теремках за 3 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям тендера, планируется заказать строительство жилых домов с объектами социальной сферы, в том числе по программе "Доступное жилье" и для обеспечения жильем участников АТО, между улицами Жулянской и Чабановской в Голосеевском районе.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 5 июля, начало аукциона запланировано на 12 августа.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств, "привлеченных в установленном законодательством порядке".

Согласно тендерной документации, участок строительства расположен в Голосеевском районе и в соответствии с планировочной структурой Генерального плана Киева входит в состав 4-го микрорайона (вторая часть) жилого района "Теремки - III".

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Общая площадь территории для строительства составляет 8,8527 га. На участке расположены сооружения, подлежащие сносу, а также зеленые насаждения, большинство из которых подлежит удалению.

В первой части квартала строительства планируется возвести 6 жилых домов этажностью 26 этажей (25 и 26 этаж двухуровневые квартиры), во второй части – 8 жилых домов этажностью 26 этажей (где на первом этаже расположены нежилые помещения, а на 25 и 26 этажах двухуровневые квартиры), а также один шестисекционный 10-ти этажный жилой дом.

Согласно опубликованным документам, участок под застройку был передан КП "Спецжитлофонд" решением Киевского городского совета от 6 июля 2017 года о предоставлении участка для строительства жилых домов, в том числе по программе "Доступное жилье", и объектов социальной сферы, а также решением Киевсовета от 20 декабря 2017 года о выделении земли для строительства жилых домов для обеспечения жильем участников АТО и граждан, находящихся на квартирном учете.

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