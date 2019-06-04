 Аренда госимущества с начала года принесла в бюджет 676 миллионов, – ФГИ

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в Facebook, передает БизнесЦензор.

Он добавил, что в мае от аренды госимущества в бюджет поступило 136 млн грн.

"По состоянию на весну действующих договоров аренды государственного имущества, заключенным Фондом и региональными отделениями, более 17 тыс.", - отметил Трубаров.

Он также напомнил, что потенциальный объект аренды можно выбрать на сайте Фонда.

Аренда государственного имущества в 2018 году, по данным Трубарова, принесла в бюджет около 1,5 млрд грн, что на 50% больше плановых показателей. В прошлом году ФГИ разработал новый законопроект, согласно которому вся аренда государственного имущества должна осуществляться через электронные аукционы.

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