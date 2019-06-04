[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.82 29.9
 Недвижимость
  132  0
Все про:аренда (184) имущество (31) ФГИ (560)

 Аренда госимущества с начала года принесла в бюджет 676 миллионов, – ФГИ

С начала 2019 года Фонд госимущества обеспечил поступлений от аренды на 676 млн грн, что составляет 56% плана на 2019 год.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в Facebook, передает БизнесЦензор.

Он добавил, что в мае от аренды госимущества в бюджет поступило 136 млн грн.  

"По состоянию на весну действующих договоров аренды государственного имущества, заключенным Фондом и региональными отделениями, более 17 тыс.", - отметил Трубаров.

Он также напомнил, что потенциальный объект аренды можно выбрать на сайте Фонда.

Аренда государственного имущества в 2018 году, по данным Трубарова, принесла в бюджет около 1,5 млрд грн, что на 50% больше плановых показателей. В прошлом году ФГИ разработал новый законопроект, согласно которому вся аренда государственного имущества должна осуществляться через электронные аукционы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130478
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимостьАренда госимущества с начала года принесла в бюджет 676 миллионов, – ФГИ
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аваков ВР дети Зеленский МВД Нацполиция Переяслав-Хмельницкий Россия убийство
 
 
 
 
 
 вверх