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Все про:МИД (60) Турция (467) ЗСТ (183)

 Cоглашение о ЗСТ с Турцией готово на 99%, – МИД

Турция и Украина до сих пор не согласовали детали соглашения о введении зоны свободной торговли.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Переговоры, которые ведут эксперты будут продолжаться некоторое время, поскольку несогласованной остается именно тематика, связанная с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенную часть услуг. Конечно, мы не можем пойти на некие уступки, которые могут навредить национальному бизнесу. В этом случае не нужно ждать быстрых политических решений, а готовиться к тому, чтобы сделка была сбалансированной и отвечала бы нашим национальным интересам и была принятой турецкой стороной", - сказал Боднар.

"99% сделка готова. Остались те детали, которые именно влияют на цифры", - добавил он. 

В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130476
 
 
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