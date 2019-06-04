 "Укрзализныця" назначила еще 4 сезонных поезда на морские курорты

Дополнительные поезда будут курсировать в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Так, поезд №767 Киев-Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, а с 15 июля по 31 августа – каждые понедельник, вторник, четверг и субботу.

Поезд №251/252 Харьков-Днепр-Одесса назначен с 20 июня по 20 сентября, он будет курсировать через день.

Поезд №076 Киев-Кривой Рог-Херсон в июне будет отправляться 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, в июле – 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, в августе – 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.

Поезд №80 Киев-Днепр-Новоалексеевка в июне будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа, в июле – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21 , 24, 25, 28, 29 числа, а в августе – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

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Кроме того, "Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда на выходные дни, приходящиеся на праздники Троицы и Дня Конституции. В частности, назначен поезд №191/192 Киев - Львов на 17 июня, № 237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 22 поезда, которые будут курсировать в летний период на популярные морские курорты в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне.

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