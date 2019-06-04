 Прокуратура закрыла дело против Иванющенко, – СМИ

Об этом со ссылкой на LB.ua сообщает БизнесЦензор.

Иванющенко подозревался по двум эпизодам.

Первый из них касался растраты денег, выделенных в рамках "киотского протокола" на утепление объектов социальной сферы в Луганской области.

В декабре 2014 года Иванющенко составили подозрение по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн гривен) и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц.

Однако в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили факт надлежащего выполнения работ иванющенковским ООО "Карпатыбудинвест", а в начале апреля 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко в связи с отсутствием состава преступления.

Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 по факту организации вымогательства долей в ООО "Промрынок" у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко.

Как сообщников Иванющенко в этом деле рассматривали его бизнес-партнера Ивана Аврамова и экс-директора рынка Олега Греся.

Однако следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением, поэтому уголовное дело закрыто и по данному эпизоду.