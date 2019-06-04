 Нацкомиссия проверит готовность Vodafone, lifecell и "Тримоб" к услуге переноса номеров

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такое решение комиссия приняла во вторник. В НКРСИ отметили, что формальными причинами проверки были приглашения со стороны мобильных операторов к проведению этой процедуры.

Все проверки планируется завершить в середине июля.

Ранее НКРСИ решила проверить оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с заявлениями других операторов о том, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера (MNP).

С 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.