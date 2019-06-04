[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.82 29.9
 Власть, Энергетика
  9503  20
Все про:Кабмин (3144) Тарифы на электроэнергию (609) НКРЭКУ (644) электроэнергия (390)

 Запуск рынка электроэнергии повысит тарифы для промышленности в полтора раза, – НКРЭКУ. ДОКУМЕНТ

Нацкомиссия регулирования сферы энергетики и коммунальных услуг сообщила о риске роста цен на электрическую энергию для небытовых потребителей на 40-50% в случае введения схемы с покупкой и продажей электроэнергии по различным ценам.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в письме под подписью руководителя НКРЭКУ Оксаны Кривенко в адрес Кабинета министров от 3 июня, это произойдет, если правительство будет настаивать на запуске рынка электроэнергии с нынешней редакцией Положения о возложении специальных обязанностей (PSO) на участников рынка.

НКРЭКУ раскритиковала решение Кабинета министров от 22 мая "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей по обеспечению доступности электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии". Решение было разработано Министерством энергетики.

"Положение специальных обязанностей (PSO) в предложенной постановлением редакции приведет к существенному росту цен на электроэнергию для небытовых потребителей (рост цен на электроэнергию на 40-50%)", – подсчитали в НКРЭКУ.

Скачок цен произойдет за счет дополнительной прибыли НАЭК "Энергоатома" от 53 до 75 млрд грн в год и за счет увеличения расходов в тарифе НЭК "Укрэнерго" в объемах от 35 до 44 млрд грн в год.

Также НКРЭКУ отмечает создание возможности для злоупотреблений с поставщиками универсальных услуг. У них будет "возможность закупки электроэнергии в течение суток по ценам как для бытовых потребителей с последующей поставкой этой электроэнергии по рыночным ценам для малых небытовых или других потребителей".

"Механизма контроля не существует", – заявляет НКРЭКУ.

Издание напоминает, что аналогичную схему, построенную на разнице в тарифах для различных категорий потребителей газа "Нафтогаза Украины", ранее реализовали народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи в 2013-2014 годах.

Подконтрольные Дубневичам ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области использовали льготный газ для производства электроэнергии, которую на самом деле сбывали не населению, а на оптовом рынке по гораздо более высоким ценам.

В свою очередь НКРЭКУ предлагает продавать на электронных аукционах по фиксированной цене не менее 80% электроэнергии от атомных электростанций и не менее 50% от гидроэлектростанций.

По мнению Нацкомиссии, это позволит снизить нагрузку на участников рынка и применять одинаковые цены на аукционах для всех участников независимо от целей снабжения, что сделает невозможным потенциальное злоупотребление на разнице в ценах. Также такой механизм обеспечит "прогнозируемый и стабильный денежный поток" для АЭС и ГЭС, считают в НКРЭКУ.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко отмечает, что из-за неопределенности вопрос возложения спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей Комиссия "не может рассчитать ценовые ограничения на различных сегментах рынка электроэнергии, которые бы позволили не допустить стремительный рост цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электроэнергии".Запуск рынка электроэнергии повысит тарифы для промышленности в полтора раза, – НКРЭКУ 01
Запуск рынка электроэнергии повысит тарифы для промышленности в полтора раза, – НКРЭКУ 02
Запуск рынка электроэнергии повысит тарифы для промышленности в полтора раза, – НКРЭКУ 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130457
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Рыжий потомок нукеров Батыя вместе с ашкеназом Пиней проиграли в ЕСПЧ. Хотели уроды содрать с Украины (всех нас) 14 млрд. долл. утерянной выгоды за то, что Тимошенко, видите ли, не по олигархичным понятиям забрала у них Криворожсталь и добилась перепродажи на открытом конкурсе в 4 раза дороже, чем заплатила эта гнусная парочка врагов Украины.
 показать весь комментарий
 
Радуйтесь - теперь автоматически взлетят цены на все
 показать весь комментарий
 
роттердам+ отдіхает.. Но как вазелиновіе орали и ругали ее))
сейчас беня недоволен - его ферросплавы в пролете. Он же на реконструкцию, не то что даже на зп - всегда жлобился выделять денег...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Радуйтесь - теперь автоматически взлетят цены на все
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, владельцы предприятий естественно тоже поднимут цену практически на все, и в магазинах наценку поднимут, там и освещение и холодильники.
 показать весь комментарий
 
 
Владельцы предприятий, такие как беня, продают за рубеж. Там ты ничего не поднимешь. и в итоге беня просто будет больше плдатить и меньше получать прибыли. зато будет больше налогов. Именно поэтому беня бьеться, чтобы не было рынка.
 показать весь комментарий
 
 
роттердам+ отдіхает.. Но как вазелиновіе орали и ругали ее))
сейчас беня недоволен - его ферросплавы в пролете. Он же на реконструкцию, не то что даже на зп - всегда жлобился выделять денег...
 показать весь комментарий
 
 
ВСЕ ПОРОХА И ГНОЙ СМ А НА РЕФОРМЫ ЭТО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ
 показать весь комментарий
 
 
"НКРЭКУ предлагает продавать на аукционах по фиксированной цене..." Это что-то новое в проведении аукционов! И как торговаться будут? Кто сильнее зафиксирует?
 показать весь комментарий
 
У нас и так уже промышленности почти не осталось. А если еще в полтора раза повысить цены на электроэнергию, то ее совсем не будет. Иностранные компании точно в Украину переносить производство не будут. Даже сборку. В общем, тяжелые времена наступают.

Но надо помнить, что все проблемы можно решить одним махом - национализировать ДТЭК. Татарин и его слуги, конечно, будут возмущаться. Им нравится выдаивать из украинцев миллиарды и выводить в оффшоры. Но надо проявить волю. Компания ДТЭК должна стать народной и все проблемы решатся сами собой.
 показать весь комментарий
 
 
Рыжий потомок нукеров Батыя вместе с ашкеназом Пиней проиграли в ЕСПЧ. Хотели уроды содрать с Украины (всех нас) 14 млрд. долл. утерянной выгоды за то, что Тимошенко, видите ли, не по олигархичным понятиям забрала у них Криворожсталь и добилась перепродажи на открытом конкурсе в 4 раза дороже, чем заплатила эта гнусная парочка врагов Украины.
 показать весь комментарий
 
 
зебилы уже начали вообще отфонаря придумывать?
 показать весь комментарий
 
 
пинчук вчера мило так корешался с вазелином и кучмой)) один бизнес..
 показать весь комментарий
 
 
А в сколько раз для меня, пересичного посполитого? Запуск рынка электроэнергии повысит тарифы для промышленности в полтора раза, – НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 9947
 показать весь комментарий
 
 
а что по этому поводу скажут нам 72% идиотов?
 показать весь комментарий
 
 
Скажут что этот рынок приняли еще при Пете, а Рада отказывается отменять или переносить.
 показать весь комментарий
 
 
Так нахер эти ваши "реформы", когда народ беднеет и доведен до нищеты, а говно типа порошенков, ахметовых, пинчуков и фирташей от жиру бесятся.
 показать весь комментарий
 
Сьогодні ніби 4 .06. 2019 року, а на документі стоїть дата 08.06.2019??? І де нумерація сторінок?
 показать весь комментарий
 
 
ещё надо ждать перекупщиков эл.энергии
прекупщики /свои/
Ахметов зарабатывает на угле эл энергии и облэнерго
на одном товаре
 показать весь комментарий
 
будет точно так же как с газом - Ахметов и Беня будут покупать энергию для себя по ценам бытовых потребителей.
 показать весь комментарий
 
должна быть одинаковая цена для всех. Возможно для промышленности даже дешевле чем для бытовых, т.к. они берут энергию оптом.
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю,что при старом законе цены не росли!!! Почему не кричали в 2017,когда приняли этот закон? Почему Европа живет по такому закону и цены не растут? Меня терзают сомнения,что кто то не за народ печется,а за свои прибыли и боится их потерять.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВластьЗапуск рынка электроэнергии повысит тарифы для промышленности в полтора раза, – НКРЭКУ. ДОКУМЕНТ
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аваков ВР дети Зеленский МВД Нацполиция Переяслав-Хмельницкий Россия убийство
 
 
 
 
 
 вверх