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 В Хмельницкой области задержаны вымогатели $400 тысяч у директора гранитных карьеров

Правоохранительные органы задержали в Хмельницком группу лиц, которая требовала $400 тысяч долларов от директора гранитных карьеров.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщает БизнесЦензор.

"После получения соответствующего обращения ГПУ вместе с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали с поличным группу лиц из числа криминала и работников Госгеонедр, которые требовали с предпринимателей более 400 тыс долл за прекращение давления на бизнес", сообщает Сарган..

В настоящее время задержаны 4 человека.

Задержанные вымогали и мошенническим образом завладели средствами директора двух гранитных карьеров в сумме $30 тыс. для их передачи служебным лицам Госгеонедр и правоохранительных органов за составление положительного акта проверки одного из принадлежащих заявителю карьера, обновления лицензии на добычу недр и несовершения "давления на бизнес", а также $390 тыс. - за подписание документов по возвращению имущества и имущественных прав по другому карьеру.

После завершения безотлагательных следственных действий задержанным, а также служебным лицам органа контроля будет уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 4 ст.190 (мошенничество) УК Украины с избранием меры пресечения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130439
 
 
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Кстати практически все государственные песчаные карьеры Харьковского района закрылись из за деятельности браконьерских песчаных карьеров которые продают песок дешевле,ведь они браконьерские а значит не отчисляют в бюджеты ни копейки.Кто крышует их догадайтесь сами.
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияВ Хмельницкой области задержаны вымогатели $400 тысяч у директора гранитных карьеров
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