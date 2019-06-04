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 Запасы газа в хранилищах увеличились за месяц на 2 миллиарда кубометров

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в мае возросли на 1,97 млрд куб. м и на 1 июня составляли 11,46 млрд куб. м, сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Таким образом, сейчас в ПХГ находится на 1,84 млрд куб. м газа больше, чем год назад", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130429
 
 
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