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 СБУ торопит Запорожскую АЭС купить запчасти у прокладок, – СМИ

СБУ сообщила Запорожской АЭС о срочной необходимости укомплектовать энергоблок №2 запасными частями для планового ремонта, говорится в письме начальника Управления СБУ в Запорожской области Александра Хилько директору ЗАЭС Александру Остаповцу.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По данным СБУ, нынешний планово-предупредительный ремонт блока №2 включает текущий ремонт 3 резервных дизель-электрических станций РДЭС. Но их невозможно отремонтировать из-за нехватки необходимых деталей.

Также на ЗАЭС отсутствуют неснижаемый и оперативный запас резинотехнических изделий к указанным дизелям. Эти дизели со времен СССР используются на большинстве атомных электростанций Украины как резервные электростанции на случай внезапного обесточивания АЭС.

Учитывая все это СБУ предупредило, что в случае непроведения ремонта дизелей Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) может не позволить пуск блока №2.

Согласно системе "Прозорро", в марте ГП "Энергоатом" объявило тендер на запчасти к дизелям на ожидаемую сумму 37,27 млн грн. Тендерную документацию несколько раз меняли, в частности увеличили количество запчастей и разделили резинотехнические изделия на два лота. В конце концов новый лот по резинотехническим изделиям на 567 тыс грн. отменили из-за недостатка участников, а другие 3 лота по запчастям и резинотехническим изделиям висят на этапе преквалификации.

За поставку резинотехнических изделий на 1,09 млн грн. будут соревноваться ООО "Комета-СДЕ" и ООО "Производственно-коммерческое предприятие "Промторг", а за поставку запчастей на 35,61 млн грн. - компании Raido Trading (Латвия) и Nordetanolis (Литва).

Raido Trading и Nordetanolis продают "Энергоатому" запчасти, которые поставляются из России или через компанию Adriadiesel dd (Хорватия) по ценам, завышенным в несколько раз.

С Raido Trading связано ООО "Интерарм Инвест", которое согласовало в ГИЯРУ технические условия на эти дизели. Затем оно продало техусловия АО "Машиностроительная корпорация "Дизель-Энерго" (Россия). Это сделали без необходимого согласования в "Энергоатоме", чтобы не позволить последнем наладить производство запчастей к этим дизелям в Украине.

На днях "Энергоатом" заказал у Бориславского завода "Рема "изготовление опытной партии запчастей к двигателю 78Г дизель-генератора АСД-5600 по 23,15 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130407
 
 
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияСБУ торопит Запорожскую АЭС купить запчасти у прокладок, – СМИ
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