 Основатель криптовалюты Tron купил завтрак с Баффетом за $4,6 миллиона

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

В этом году обед с Баффеттом продали за рекордные $4,57 млн.

"Я также приглашаю лидеров блокчейн-индустрии встретиться с титаном инвестиций. Надеюсь, это пойдет всем на пользу", — написал Сан.

Баффетт и его партнер Чарльз Мангер неоднократно выступали с критикой криптовалют. Так, в февральском интервью CNBC основатель Баффетт заявил, что у биткоина нет реальной ценности, и добавил, что подобные вещи "привлекают шарлатанов". На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway он назвал эту криптовалюту "миражом".

В интервью Баффетт также отметил, что считает важной технологию блокчейна, на которой построен биткоин, но считает, что ее успех не зависит от криптовалюты.

Инвестор заявил, что ждет встречи с Саном и его друзьями, пишет Bloomberg. Основатель криптовалюты TRON в разговоре с агентством отметил, что зачастую в инвестиционных кругах меняют свою точку зрения. "Инвестиционные возможности лучше, когда многие люди недооценивают технологию", — сказал он.

"Я смотрю на предстоящий ланч с Баффеттом как на возможность добиться взаимопонимания и роста", — написал Сан в блоге. Он отметил, что даже один из самых успешных инвесторов может "упустить волну", и напомнил, что признал неудачу в сделке с Kraft Foods и не смог "реализовать потенциал" компаний вроде Amazon, Alphabet и Apple.

Кроме того, Сан добавил, что Баффетт неоднократно говорил, что инвестирует в бизнес, у которого, по его мнению, есть долгосрочное конкурентное преимущество. "У нас в блокчейн-индустрии есть что доказать по этому поводу", — заявил основатель TRON.

Сан запустил TRON в 2017-м. Стоимость платформы оценивают в $2,23 млрд, она занимает 12-е место в списке крупнейших криптовалют по версии портала CoinMarketCap.