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 Цены на нефть опустились ниже $61 за баррель

Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром вторника стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,6%, до 60,91 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,38% — до 53,05 доллара за баррель.

Мировые инвесторы опасаются, что торговые разногласия в мире негативно отразятся на росте мировой экономики, что в свою очередь окажет давление на спрос на нефть. "Замедление экономической активности в настоящее время представляет угрозу для нашего базового сценария, предполагающего стабильный циклический рост спроса на нефть", — отметили аналитики Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Эксперты банка также прогнозируют, что средняя стоимость нефти марок Brent и WTI в 2019 году составит 70 долларов и 59 долларов за баррель соответственно, а в 2020 году — 65 долларов и 60 долларов за баррель.

Сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен добавил в свою очередь, что эскалация торговой напряженности между Китаем и США увеличила риски для роста мировой экономики, который и так уже замедляется. В ходе очередного раунда торговых переговоров США и Китая стороны не смогли разрешить свои противоречия и ввели дополнительные взаимные пошлины в отношении товаров друг друга.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130396
 
 
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