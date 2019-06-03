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 Сервис Glovo запустился в Запорожье

Сервис быстрой доставки Glovo 3 июня запустился в Запорожье.

Об этом сообщает AIN со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Доставку пока осуществляют только на правом берегу города. Местным курьерам компания обещает заработок до 18 тыс. грн без учета бонусов.

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Это седьмой украинский город, в котором работает испанский стартап. Ранее Glovo запустился в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове и Виннице. В планах - охватить все крупные украинские города.

Всего Glovo работает более чем в 124 городах из 21 страны мира. У сервиса около 5,5 млн пользователей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130355
 
 
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