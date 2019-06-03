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 SkyUp сделала возможным предварительный заказ питания

Авиакомпания SkyUp сделала возможным предварительный заказ платного питания на внутренних и международных рейсах.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Заказать еду можно во время бронирования авиабилета, выбрав соответствующую опцию в списке платных услуг.

Доступное меню включает семь комплексных ланчей, состоящих из основного блюда, салата, булочки и десерта и является одинаковым как для международных, так и внутренних рейсов.

Цена обедов находится в диапазоне 300-512 грн за порцию на одного путешественника.

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Также, по данным пассажиров, на борту самолетов SkyUp размещено новое бортовое меню. В нем указана цена чая 2 евро, кофе - 3 евро, роллов - 6 евро, вина - 4 евро. Однако на одном из первых внутренних рейсов SkyUp Киев-Одесса пассажирам, по их словам, предоставлялась только вода.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130353
 
 
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