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 ЕБРР выделит 25 миллионов евро кредита компании "Юрия-Фарм"

Европейский банк реконструкции и развития предоставит фармацевтической группе компаний "Юрия-Фарм" кредит в 25 млн евро сроком на шесть лет для запуска новых производственных линий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕБРР, передает БизнесЦензор.

Новые производственные линии сделают более доступным лечение от рака и социально значимых заболеваний.

В частности, как уточнили в ЕБРР, новые линии позволят выпускать препараты в более мелкой дозировке, что сделает лечение более доступным.

"Медицинские учреждения и пациенты по всей Украине смогут покупать меньшие и более дешевые дозы лекарств", - уточнили в ЕБРР.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,1 млрд евро в рамках 418 проектов.

Производитель инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Юрия-Фарм" по итогам 2018 года входит в десятку лидеров по объему продаж.

"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130349
 
 
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