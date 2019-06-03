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Все про:аэропорт (615) Борисполь (454) пассажиропоток (262)

 Аэропорт "Борисполь" зафиксировал новый рекорд по количеству пассажиров

Международный аэропорт "Борисполь" 2 июня обслужил 51 853 пассажира и 352 рейса, что является рекордом для предприятия.

Об этом сообщил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам очень приятно, что летняя навигация только началась, а мы уже имеем абсолютный рекорд", – отметил Рябикин.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в январе-апреле 2019 года увеличил пассажиропоток на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3,81 млн человек.

В 2018 году аэропорт "Борисполь" нарастил пассажиропоток на 19% - до 12,6 млн чел. и ожидает 14% роста пассажиропотока в 2019 году, что будет соответствовать 19%-му росту за прошедший год. При этом, по мнению руководства аэропорта, прогнозируемое снижение темпов роста пассажиропотока связано с увеличением абсолютного числа пассажиров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130341
 
 
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