Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков, передает БизнесЦензор.
По данным собеседников агентства, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,06-27,10 грн/$.
В то же время, по данным на сайте Национального банка Украины (НБУ), официальный курс гривни на 4 июня установлен на уровне 26,9548 грн/$.
По отношению к евро курс гривни снизился до 30,1489 грн.
Как сообщалось, Национальный банк с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, продав за это время валюты почти в четыре раза больше – $43 млн.
Отметим, по информации Нацбанка, в последний раз продажа валюты превышала покупку 11-15 марта, когда регулятор продал $109,5 млн, а купил – всего $15 млн.
При этом в последнюю неделю мая гривня ослабла с 26,3357 грн/$ до 26,8547 грн/$, или почти на 2%.
Долой прививки!
Что интересно, при Порохе гривна оставалась стабильной, даже в тяжелейшее время - в 2014 - 12..14 грн/долл.
Пока в конце 2014 года Беня не начал выводить 5.5 млрд.долларов из Привата - обвалив гривну до 40..
А ведь если бы не Беня - курс сейчас был 10..12, а то и 8..9 грн... Ведь НБУ смог опустить курс с 40 до 26...
И вот, после 4 лет стабильности - гривна начала ПАДАТЬ.. Беня - вернулся и с помощью 73% ватников продолжил делать гешефт...