 Гривня на межбанке упала ниже 27 грн/$

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков, передает БизнесЦензор.

По данным собеседников агентства, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,06-27,10 грн/$.

В то же время, по данным на сайте Национального банка Украины (НБУ), официальный курс гривни на 4 июня установлен на уровне 26,9548 грн/$.

По отношению к евро курс гривни снизился до 30,1489 грн.

Как сообщалось, Национальный банк с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, продав за это время валюты почти в четыре раза больше – $43 млн.

Отметим, по информации Нацбанка, в последний раз продажа валюты превышала покупку 11-15 марта, когда регулятор продал $109,5 млн, а купил – всего $15 млн.

При этом в последнюю неделю мая гривня ослабла с 26,3357 грн/$ до 26,8547 грн/$, или почти на 2%.

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