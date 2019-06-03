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Все про:гривня (589) курс (484) Межбанк (91)

 Гривня на межбанке упала ниже 27 грн/$

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 27,08 грн/$ с 26,845 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков, передает БизнесЦензор.

По данным собеседников агентства, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,06-27,10 грн/$.

В то же время, по данным на сайте Национального банка Украины (НБУ), официальный курс гривни на 4 июня установлен на уровне 26,9548 грн/$.

По отношению к евро курс гривни снизился до 30,1489 грн.

Как сообщалось, Национальный банк с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, продав за это время валюты почти в четыре раза больше – $43 млн.

Отметим, по информации Нацбанка, в последний раз продажа валюты превышала покупку 11-15 марта, когда регулятор продал $109,5 млн, а купил – всего $15 млн.

При этом в последнюю неделю мая гривня ослабла с 26,3357 грн/$ до 26,8547 грн/$, или почти на 2%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130340
 
 
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 Топ комментарии
 
Порохоботы! вы хоть знаете для чего нужна голова? НЕ только для того, что бы шапку НОСИТЬ но и хоть немного думать!, причём тут Зеленский до курса валюты? Каб Мином правит друг Порошнка - Гройсман, И руководитель НБУ человек Порошенка - ПОЭТОМУ НЕ НУЖНО ПЕРЕВАЛИВАТЬ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ. Гривня на межбанке упала ниже 27 грн/$ - Цензор.НЕТ 6916
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Да и хрен с ней. Страну, в которой 73% дегенератов, не жалко. Совсем.
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Ух ты,а как же тогда порох смог всё украсть и в 80 раз увеличить своё состояние?,вам то зебилы тогда когда обсирали и врали про пороха,голова не нужна была,когда голосовали за виртуальность,тоже голова не нужна была,теперь со своей здоровой головы попробуйте свернуть на больную голову.Не получится,надо думать,а думать нечем,ибо голова у вас есть,но мозг в этой голове отсутствует,там вместо мозгов,-дерьмо бени...
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Совет форумчанПравила форума
 
Після будкобудівника з свинарчуками…….Сумма 478,2 млрд грн, по оценкам Министерства финансов Украины, - рекордный объем платежей по госдолгу за период с 2019-го по 2040 год. В 2020-м выплаты должны снизиться до 321,3 млрд грн, в 2021-м - до 248,1 млрд грн, а в 2022-м - до 192,2 млрд грн.
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Максим Максимов-Дигиниратов ознакомит нас с своими иканамичискими выкладками.
Долой прививки!
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Ставленики порошенка в керівництві Нацбанку обвалюють гривню абсолютно свідомо, щоб нашкодити Україні перед звільненням!
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Зедебилы уверены в преднамеренность обвала гривны от ставленников Порошенко в НБУ и в животворящую силу дефолта одновременно.
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Якщо НБУ рекордно скуповує долари, в обсягах які в 3,2 рази перевищують скупку в попередні періоди, а потім не продає долари коли курс долара стрибає вверх, то це диверсія! Тут не може бути різних думок! НБУ штучно обвалив гривню, своїми абсолютно свідомими діями і та бездіяльністю! Чому не продавали долари коли курс долара почав рости? Для чого Нацбанку золотовалютні резерви, якщо він ними не користується? Це абсолютно свідома провокація керівництва Нацбанку і за це потрібно віддавати під суд!
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нови казки для "розумково обмежених "президентив" Гривня на межбанке упала ниже 27 грн/$ - Цензор.НЕТ 4402 о "виноваты попередники!"
Что интересно, при Порохе гривна оставалась стабильной, даже в тяжелейшее время - в 2014 - 12..14 грн/долл.
Пока в конце 2014 года Беня не начал выводить 5.5 млрд.долларов из Привата - обвалив гривну до 40..
А ведь если бы не Беня - курс сейчас был 10..12, а то и 8..9 грн... Ведь НБУ смог опустить курс с 40 до 26...
И вот, после 4 лет стабильности - гривна начала ПАДАТЬ.. Беня - вернулся и с помощью 73% ватников продолжил делать гешефт...
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Шеф сказал дефолт, значит дефолт, зебилы...
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Зеленський сказав що дефолту не буде, а порошенко руками своїх ставлеників в Нацбанку намагається нанести Україні непоправної шкоди, аби тільки насрать Зеленському! порошенко має бути відданий під суд - він був ворогом і є ворогом України!
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вазеленский сказал что дефолта не будет, а коломойский сказал что будет
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Да и хрен с ней. Страну, в которой 73% дегенератов, не жалко. Совсем.
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Курс гривни уже давно должен был быть 28-29 судя по ценам в магазинах. Просто кому то было очень выгодно искуственно держать курс гривни чтобы у заробитчан и експортеров за бесценок скупать валюту и выводить в офшоры.
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Заживём,даёшь курс 90-100грн за 1$,готовьте зебилы мыло,что бы верёвка на вашей шее не натирала...,запевай дебилы про будки и свинарчуков...
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Захотели зебилы приключений,вы их таки получите....
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Порохоботы! вы хоть знаете для чего нужна голова? НЕ только для того, что бы шапку НОСИТЬ но и хоть немного думать!, причём тут Зеленский до курса валюты? Каб Мином правит друг Порошнка - Гройсман, И руководитель НБУ человек Порошенка - ПОЭТОМУ НЕ НУЖНО ПЕРЕВАЛИВАТЬ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ. Гривня на межбанке упала ниже 27 грн/$ - Цензор.НЕТ 6916
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Ух ты,а как же тогда порох смог всё украсть и в 80 раз увеличить своё состояние?,вам то зебилы тогда когда обсирали и врали про пороха,голова не нужна была,когда голосовали за виртуальность,тоже голова не нужна была,теперь со своей здоровой головы попробуйте свернуть на больную голову.Не получится,надо думать,а думать нечем,ибо голова у вас есть,но мозг в этой голове отсутствует,там вместо мозгов,-дерьмо бени...
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Фактически финансовой системой продолжает рулить Петя, точнее его люди, а обвалить гривну перед выборами ему довольно выгодно.
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БизнесЦензорНовостиФинансыГривня на межбанке упала ниже 27 грн/$
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