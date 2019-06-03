 Фонд гарантирования не нашел покупателя на кредиты "Дельта Банка" с дисконтом 95%

В ходе аукциона цена на актив снизилась со стартовых 869 млн грн до 261 млн грн, однако желающих приобрести лот не нашлось, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как сообщалось, запланированные на 16 и 24 мая аукционы по продаже указанного пула активов на DebtX также не состоялись.

Большую часть выставляемого на продажу пула составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк".

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области.

В частности: 39 тыс. кв. м промышленной недвижимости; действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к подъездного железнодорожного пути и морского транспортного порта; 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината. Предполагалось строительство морского зерноперегрузочного комплекса и двустороннего пирса.

Также в обеспечении по кредитам – действующий комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза. Расположен рядом с железнодорожными путями на 5,34 га промышленных земель.

С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".

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