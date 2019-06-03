[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.65 29.66
 Власть, Финансы
  145  1
Все про:бюджет (843) выборы (75) расходы (81) ЦИК (24)

 ЦИК распределила 2 миллиарда на проведение парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля на общую сумму 1,95 млрд грн.

Соответствующее решение Комиссия утвердила на заседании 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В указанном распределении расходов ЦИК составляют 406,8 млн грн. На избирательные комиссии распределено 51,17 млн грн, на участковые избирательные комиссии - 1,22 млрд грн. Вместе с тем, распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271,21 млн грн", - говорится в сообщении.

Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов.

Как сообщалось, в соответствии с указом президента Владимира Зеленского, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130336
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьЦИК распределила 2 миллиарда на проведение парламентских выборов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы ГФС Донбасс Зеленский Киев Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх