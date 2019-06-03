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 Американская Blackstone вложила рекордные $19 миллиардов в покупку складских помещений в США

Американская инвесткомпания Blackstone Group объявила о покупке промышленных складских объектов в США у базирующейся в Сингапуре логистической фирмы GLP за $18,7 млрд в рамках сделки, которую компании назвали крупнейшей в секторе частной недвижимости в мире.

Как сообщила Blackstone, сделка предусматривает покупку объектов городской логистики общей площадью 179 млн квадратных футов, что приведет к увеличению размеров промышленных активов Blackstone в США практически в два раза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Для нас сейчас логистика – это главная тема глобальных инвестиций, и мы надеемся расширять наш существующий портфель для удовлетворения растущего спроса на электронную коммерцию", – прокомментировал сделку один из руководителей Blackstone Real Estate Кен Каплан.

Объем активов под управлением GLP в сфере недвижимости и фондов прямых инвестиций составляет $64 млрд. Среди клиентов GLP Logistics – Amazon.com, JD.com Inc, Adidas и L’Oreal.

Финансовыми консультантами GLP в рамках сделки стали Citigroup Global Markets Inc и Goldman Sachs&Co LLC, в то время как Blackstone консультировали BofA Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, J.P. Morgan и Morgan Stanley & Co LLC.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130328
 
 
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