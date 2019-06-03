 Пинчук заплатил американскому лоббисту $250 тысяч за уроки английского языка

Об этом стало известно из поданных в Минюст США документов, в соответствии с американским законом о регистрации иностранных агентов США (FARA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Документы подал зарегистрированный американский лоббист Даг Шон.

Целью переводов средств в них указано "научное обогащение, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика".

Согласно отчету, поданному 30 апреля, за предыдущие шесть месяцев он получил за оказание этих услуг через Tregarth Limited $252,59 тыс.

Кроме того, $302,01 тыс. американскому лоббисту за указанный период выплатила EastOne Group Виктора Пинчука за консультации и в качестве покрытия связанных расходов.

Виктор Пинчук работает с Дагом Шоном для продвижения филантропических проектов и персонального бизнеса с 2011 года, свидетельствуют документы, поданные ранее в Министерство юстиции США.

Даг Шон близок к Демократической партии США, он работал в кампании по избранию президента Клинтона в 1996 году.

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