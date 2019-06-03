 "Приватбанк" не смог продать сеть нефтебаз за 120 миллионов

Об этом сообщает Finbalance, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, на аукционы были выставлены четыре нефтебазы в Запорожской области (стартовая цена – 10,9 млн грн), семь нефтебаз в Кировоградской области (35,7 млн грн), десять нефтебаз в Сумской области (18,3 млн грн), одну нефтебазу в Харьковской области (2,45 млн грн), две нефтебазы в Хмельницкой области (23 млн грн).

Помимо того, на 7 июня намечена реализация девяти нефтебаз в Житомирской области (25,693 млн грн) и одной – в Броварах Киевской области (4,56 млн грн).

Напомним, осенью 2018 года в "Приватбанка" заявляли, что ему ничего не платят 26 компаний, которым переданы в финансовый лизинг 248 АЗС и нефтебазы. Тогда справедливую стоимость этих активов в банке оценивали на 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,7 млрд грн) занимал первое место среди 77 действующих в стране банков.

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