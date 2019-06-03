[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.65 29.66
 Энергетика, Финансы
  476  0
Все про:аукцион (543) Приватбанк (879) СЕТАМ (80)

 "Приватбанк" не смог продать сеть нефтебаз за 120 миллионов

Запланированные на 31 мая на OpenMarket (ГП "СЕТАМ") аукционы по продаже нефтебаз, принадлежащих "Приватбанку", не состоялись из-за "отсутствия допущенных участников торгов".

Об этом сообщает Finbalance, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, на аукционы были выставлены четыре нефтебазы в Запорожской области (стартовая цена – 10,9 млн грн), семь нефтебаз в Кировоградской области (35,7 млн грн), десять нефтебаз в Сумской области (18,3 млн грн), одну нефтебазу в Харьковской области (2,45 млн грн), две нефтебазы в Хмельницкой области (23 млн грн).

Помимо того, на 7 июня намечена реализация девяти нефтебаз в Житомирской области (25,693 млн грн) и одной – в Броварах Киевской области (4,56 млн грн).

Напомним, осенью 2018 года в "Приватбанка" заявляли, что ему ничего не платят 26 компаний, которым переданы в финансовый лизинг 248 АЗС и нефтебазы. Тогда справедливую стоимость этих активов в банке оценивали на 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,7 млрд грн) занимал первое место среди 77 действующих в стране банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130323
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Приватбанк" не смог продать сеть нефтебаз за 120 миллионов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы ГФС Донбасс Зеленский Киев Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх