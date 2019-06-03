 "Волыньгаз" призвал ускорить подписание договоров на обслуживание внутридомовых газовых сетей

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газораспределительных сетей в Волынской области, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с 1 мая услуга по обслуживанию внутридомовых газовых сетей стала рыночной. Теперь владельцы и балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе лицензированную компанию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома.

В то же время с 2019 года ответственность за состояние газовых сетей внутри зданий возложена на владельцев, ОСМД или управляющих. Это предусмотрено рядом законодательных и нормативно-правовых актов: законом "О жилищно-коммунальных услугах", приказами Минэнергоугля №250 от 10 мая 2018 года и №190 от 27 июля 2018 года, Правилами безопасности систем газоснабжения и Кодексом газораспределительных систем.

При этом АО "Волыньгаз" подписало 18,6 тыс. актов балансовой принадлежности газовых сетей внутри зданий по частным домам (20%) и заключило 41 договор на техническое обслуживание (в Луцком районе –33, в Гороховском районе – 8), а также 145 актов балансовой принадлежности на многоквартирные дома (5%) и 31 договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей (в Луцком районе –11 и Киверцовского района – 20).

"Начиная с прошлого года мы неоднократно обращались к потребителям газа, управляющим, органам местного самоуправления с разъяснениями о необходимости подписания актов и договоров, как того требует действующее законодательство. Низкий уровень заключения договоров свидетельствует о том, что многие балансодержателей пытаются уйти от ответственности за состояние сетей в домах и тем самым продолжают пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью своих жителей", – подчеркивает технический директор АО "Волыньгаз" Павел Козюк.

В комплекс услуг по техническому обслуживанию внутридомовых газовых систем входят обслуживание отключающих устройств, проверка плотности соединений, испытания на плотность сетей, технический осмотр вводного газопровода, диагностика исправности газовых приборов и оборудования и тому подобное.

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В компании напоминают, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния. А это, в свою очередь, может привести к непредсказуемым аварийным ситуациям и даже несчастным случаям.

Поэтому "Волыньгаз" настоятельно рекомендует потребителям газа Волынской области как можно скорее урегулировать вопрос по заключению договоров, чтобы войти в отопительный сезон безопасно и безаварийно.

Напомним, АО "Волыньгаз" – единственная на территории области компания-лицензиат по распределению природного газа. Предприятие эксплуатирует 10,4 тыс. км газопроводов. Ежегодный объем распределения природного газа составляет около 500 млн. куб. м.

"Волыньгаз" обеспечивает природным газом 10 городов, 16 поселков городского типа и 637 сел области. Клиентами компании являются более 246,15 тыс. семей Волынской области, а также 4,36 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

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