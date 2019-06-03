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 Фискальная служба обнародовала основания для проверки физлиц-предпринимателей

Государственная фискальная служба (ГФС) обнародовала критерии отбора физлиц-предпринимателей для их включения в план-график проверок.

Об этом говорится в официальном издании ГФС "Вестник. Официально о налогах", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЛІГА:Закон.

Согласно публикации, в план-график проверок отбирают физлиц-предпринимателей с высоким уровнем рисков неуплаты налогов и сборов.

По данным ГФС, на существование такого риска указывают:

  • превышение суммы доходов (по признаку "127" и/или "157"), задекларированной суммы дохода от осуществления хозяйственной деятельности на 10% и более;
  • превышение объемов экспортных операций над задекларированной суммой дохода на 10% и более;
  • занижение налогового обязательства на 10% и более и/или завышение налогового кредита по НДС на 5% и более;
  • декларирование сумм дохода на уровне или меньше уровня расходов;
  • несоответствие объемов импортных операций задекларированному доходу или объемам поставки на 20% и более;
  • общая сумма расходов составляет 75% или больше суммы общего дохода.

ГФС также привела перечень распространенных нарушений, выявленных во время проверок ФЛП:

  • отнесение стоимости приобретенных товарно-материальных ценностей в состав расходов по первому событию, вместо постепенного списания пропорционально полученным доходам;
  • включение в состав расходов таких расходов, которые не связаны с хозяйственной деятельностью;
  • неведение книги доходов и расходов.

Также в ГФС определили типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок плательщиков- "упрощенцев":

  • декларирование в неполном объеме доходов от осуществления предпринимательской деятельности;
  • несоблюдение условий пребывания на упрощенной системе налогообложения (плательщики 1-3 группы) - превышение объема дохода;
  • неправильное определение объема дохода при использовании РРО и эквайринга;
  • нерегистрация или несвоевременная регистрация плательщиком НДС в случае превышения объема операций по поставке товаров, установленного для обязательной НДС-регистрации (1 млн грн) в соответствии с п. 183.4 ст. 183 Налогового кодекса;
  • предоставление в аренду ФЛП собственного недвижимого имущества (общая жилая площадь (100 кв. м) или нежилая площадь (300 кв. м));
  • предоставление физическим лицом-предпринимателем возвратной финансовой помощи юридическим лицам или ФЛП (КВЭД предоставление возвратной финансовой помощи относится к коду 64 "Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения" и является запрещенным видом деятельности для плательщиков единого налога);
  • предоставление услуг юридическим лицам.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130313
 
 
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