 Нацбанк опроверг заявление аудитора "Приватбанка" времен Коломойского по итогам суда

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Национальный банк указывает, что исключение аудиторской компании из Реестра аудиторов банков состоялось в связи с представлением недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка", в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала.

Однако в своем иске аудитор отмечал, что НБУ не имел права исключать компанию из реестра, поскольку "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" не составлял отчет для "Приватбанка" по размеру кредитного риска и регулятивного капитала.

"В связи с этим Национальный банк видит существенное противоречие в словах аудиторской компании, которая, с одной стороны, констатирует соответствие своего отчета стандартам Международным стандартам финансовой отчетности, а с другой – информирует, что не составляла соответствующего аудиторского отчета", – заявляют в НБУ.

Кроме того, Национальный банк также считает некорректными утверждения аудиторской компании, поскольку предмет рассмотрения дела состоял не в отношении правильности расчетов, а о правомерности действий регулятора относительно исключения аудитора из Реестра.

Как сообщалось, Окружной административный суд города Киев 29 мая отменил решение Национального банка об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Нацбанк планирует подать апелляцию на это решение.

Напомним, Национальный банк в июле 2017 года лишил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" права на официальную проверку банков, исключив фирму из своего реестра.

В НБУ указывали, что основанием для такого решения стало подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка", в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала.

По мнению Нацбанка, аудиторская компания не смогла установить риски в "Приватбанке", которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанных с национализацией банка.

PwC назвала решение НБУ необоснованным и пообещала искать способы его отмены.

Напомним, 13 мая Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке", итоги которой стали основанием для признания банка неплатежеспособным и дальнейшей национализации. Сам Коломойский неоднократно заявлял, что не согласен с итогами инспекции НБУ и считает, что при проведении аудита отчетности банка компанией "ПрайсвотерхаусКуперс" не было допущено нарушений.

В марте 2018 года государственный "Приватбанк" подал судебные иски против PricewaterhouseCoopers (Кипр) и PricewaterhouseCoopers (Украина) на сумму $3 миллиарда в качестве возмещения убытков, которых, как считает "Приватбанк", он получил вследствие серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 годы.

"ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" проверял отчетность "Приватбанка", крупнейшего украинского банка, национализированного в декабре 2016 года с дырой в капитале более $5,5 млрд, которая стала результатом рискованной практики кредитования. На первом этапе спасение "Приватбанка" обошлось налогоплательщикам примерно в $4,3 млрд. Однако аудит отчета за 2016 год, проведенный Ernst and Young, показал, что для выполнения нормативов достаточности капитала необходимы дополнительные вливания в размере 38,5 млрд грн ($1,5 миллиарда).

Напомним, до национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

PwC была аудитором "Приватбанка" с середины 90-х годов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram