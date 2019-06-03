 Минобразования начнет следить за трудоустройством выпускников вузов

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила 3 июня на заседании Совета по вопросам профессиональной ориентации населения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое он или она завершили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех поступающим и работодателям. Также это даст Минобразования больше важных данных о качестве образования и возможностях, которые дают заведения, для корректировки образовательной политики", – пояснила Гриневич.

По словам министра, Минобразования не может создать такую ​​систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которые находятся в ведении различных структур.

"Главное – это сведение нашей Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого необходимо не только сотрудничество, но и изменения в законодательство. Минобразования уже разработало драфт этих изменений, но впереди еще согласования этого документа и принятия его Верховной Радой", – добавила Гриневич.

Как сообщалось, по данным Минэкономразвития, Минобразования предложило уменьшить в 2019 году объем госзаказа на уровне магистра почти по всем отраслям знаний.

В то же время объем подготовки по уровню "младший специалист" увеличится почти по всем отраслям знаний. Незначительное сокращение объемов будет касаться только таких отраслей, как "Журналистика", "Математика и статистика", "Информационные технологии" и "Сфера обслуживания".

По уровню "бакалавр" предусматривается увеличение объемов заказа по таким отраслям знаний, как "Образование/Педагогика", "Математика и статистика", "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Автоматизация и приборостроение", "Производство и технологии", "Аграрные науки и продовольствие" и "Социальная работа". В то же время сокращаются объемы подготовки по таким отраслям знаний как "Право" и "Публичное управление".

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