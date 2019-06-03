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 Собственник Кременчугского речпорта принудительно выкупит акции миноритариев

ООО "Металокомплекс" (Полтава) в лице директора Петра Герасименко, которое сконцентрировало 97,3% акций ЧАО "Кременчугский речной порт" (более 190 тыс. штer), принудительно выкупит у миноритариев акции в рамках процедуры squeeze-out по цене 60,29 грн за штуку при номинальной стоимости 0,35 грн.

Такая информация содержится в публичном безотзывном требовании от 31 мая 2019 года, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно Единому реестру юридических и физических лиц, всего в списке акционеров общества числится 132 лица.

Кременчугский речной порт - транспортное предприятие, основанное в Кременчуге (Полтавская область) в 1993 году. Специализируется на добыче и реализации речного песка, производстве и реализации бетона и бетонных смесей, перевозке и хранении грузов, обслуживании транзитного флота, а также на судоремонтных работах.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130299
 
 
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