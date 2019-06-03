 Собственник Кременчугского речпорта принудительно выкупит акции миноритариев

Такая информация содержится в публичном безотзывном требовании от 31 мая 2019 года, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно Единому реестру юридических и физических лиц, всего в списке акционеров общества числится 132 лица.

Кременчугский речной порт - транспортное предприятие, основанное в Кременчуге (Полтавская область) в 1993 году. Специализируется на добыче и реализации речного песка, производстве и реализации бетона и бетонных смесей, перевозке и хранении грузов, обслуживании транзитного флота, а также на судоремонтных работах.

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