 В Латвии начали расследование в отношении совладельца банка "Пивденный", – СМИ

Об этом сообщает местное издание de factо, передает БизнесЦензор со ссылкой на Delfi.

По данным местных СМИ, таможенники решили проверить пассажиров частного самолета, прибывшего в Ригу из Одессы, на основании оперативной информации. Всего у четырех граждан Украины изъяли почти 1 млн евро наличными.

В частности, у гражданина Украины 1954 г.р. в ручной клади обнаружили $200 тыс., у гражданина Украины 1987 г.р. – $300 тыс.; у гражданки Украины 1977 г.р. – 100 тыс. евро; еще у одного гражданина Украины 1950 г.р. – 300 тыс. евро.

По неофициальной информации, среди этих лиц с большой вероятностью может находиться и банкир Родин.

Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем. На все изъятые деньги наложен арест, а подозреваемые улетели обратно в Украину.

Известно, что СГД Латвии запросила правовую помощь у своих украинских коллег.

При этом консультант главы СГД по общественным отношениям Андрей Вайварс не подтвердил, что одним из фигурантов дела является банкир Юрий Родин, однако заметил, что среди пассажиров того рейса из Одессы находился гражданин Украины, связанный с украинским уголовным миром.

RIB – небольшой латвийский банк, обслуживающий клиентов-нерезидентов. Пару раз название этого банка звучало в новостях об отмывании теневых средств. Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против КНДР.

По данным латвийских СМИ, у Родина в арестованном RIB заморожено около $30 млн. Эти деньги могут находиться на счетах офшорных компаний, связанных с Иванющенко. Правоохранительные органы Латвии хотят их конфисковать и передать в госбюджет, как средства, полученные преступным путем, однако судебный процесс по этому поводу еще продолжается.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2017 года принял решение о применении к ПАО "АБ "Пивденный" меры воздействия в виде штрафа в размере 4,88 млн грн за ведение рисковой деятельности, однако в 2018 году по результатам судебного разбирательства по иску банка решение о наложении штрафа было отменено.

Крупнейшими акционерами одесского банка "Пивденный" являются местные бизнесмены Юрий Родин (63,5%) и Марк Беккер (23,5%). Вместе с тем, неофициальным совладельцем банка называют бизнесмена Андрея Адамовского, который является бизнес-партнером нардепа от БПП Александра Грановского.

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