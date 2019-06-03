 Украинцы чаще всего покупают в интернете обувь и одежду, – GfK

Об этом сообщила исследовательская компания GfK, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Интересно, что для категории пищевых продуктов 13% респондентов отмечают, что хотели бы покупать эту категорию, но не имеют такой возможности. Скорее всего, причиной является недостаточное удобство процесса заказа и доставки товаров этой категории, а также недостаточное количество площадок для таких покупок", – говорится в документе.

Согласно ему, в случае обуви и одежды таких оказалось всего 6%.

Популярны в интернете также электроника и бытовая техника – более половины интернет-пользователей готовы приобрести их онлайн. За ними следуют косметика – около 38%, игрушки и детские товары – более 25%. В исследовании указывается, что невозможность купить товары в этих категориях ниже, чем в случае одежды и обуви и продуктов питания.

По данным GfK Ukraine, в 2018 году интернетом пользовалось 66% населения Украины (61% в 2017 году), из них 34% совершают онлайн-покупки.

Исследование показало, что среди онлайн-покупателей выше доля женщин – 53% против 48% среди непокупателей, имеющих детей – 46% против 34%, а также тех, у кого доход "средний +" – 69% против 58%. Люди старше 46 лет составляют только четверть интернет-покупателей, тогда как среди непокупателей их более трети – 34%.

Покупателей в возрасте 46 и старше – 25%, дети – 46%, работающие – 75%, средний доход и выше – 69%. В то же время среди тех, кто не делает покупки в интернете, чаще всего встречаются мужчины – 52%, покупатели в возрасте 46 и старше – 34%, работающие – 73%, дети – 34%, средний доход и выше – 58%.

Для онлайн-покупок украинцы чаще пользуются ноутбуками – 50%, стационарными компьютерами – 49%, смартфонами – 44%, планшетами – 11%. Покупатели предпочитают оплачивать покупки картой на сайте – 36%. Наличный расчет выбирают 23% покупателей, переводы на карту продавца и наложенный платеж (по почте) – по 14% покупателей.

Как отмечается в релизе, для покупателей основным барьером оплаты картой на сайте является нежелание платить наперед – 44%, отсутствие такого способа оплаты на сайте – 26%, опасность оплат в интернете – 10%, высокая стоимость – 9% и неумение делать онлайн-оплату – 1%.

В то же время среди недостатков платежных карт респонденты назвали недоверие к банкам или технологиям – 56%, отсутствие терминалов, неумение сотрудников торговых точек проводить оплаты картой – 55%, рациональные основания, среди которых высокая комиссия при оплате картой, – 32%, привычка платить наличными, длительность при оплате картой и возможность забыть пин-код отметили 19% респондентов.

Как сообщалось, в конце 2018 года "Google Украина" представила презентацию, в которой сообщалось, что для планирования покупок одежды и обуви украинцы активно используют интернет: 30% покупок было совершено в интернете, при этом 39% офлайн-покупателей пользовались онлайн-ресурсами при планировании покупки.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram