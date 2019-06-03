 Власти Киева разрешили Генпрокуратуре построить жилую высотку в центре города

Об этом говорится в распоряжении КГГА №946 от 27 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Указанным распоряжением КГГА изменила целевое назначение участка площадью 0,14 га с земель промышленности, позволив использовать ее для строительства жилого дома.

Генпрокуратура получила этот участок в постоянное пользование в 2017 году для обслуживания нежилых зданий, переданных ей в оперативное управление распоряжением Кабмина в 2012 году. До этого участок входил в земли постоянного пользования государственного предприятия завод "Арсенал".

Как отмечает издание, согласно п. 4 ст. 24 закона "О регулировании градостроительной деятельности" изменение целевого назначения земельного участка, который не соответствует плану зонирования территории и/или детальному плану территории запрещается. А по этой территории, на которой находится участок, ни зонинг, ни ДПТ не утверждены.

Кроме того, как свидетельствуют данные градостроительного кадастра Киева, часть участка по Генплану относится к территории жилой средне- и малоэтажной застройки, а часть – к территории промышленности.

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Напомним, в мае 2018 года Генпрокуратура получила исходные данные на строительство жилого дома со встроенными помещениями на пересечении улиц Ильи Эренбурга и Жилянской в ​​Голосеевском районе Киева.

Кроме того, Генпрокуратура уже несколько лет судится за квартиры в ЖК "Avenue 14-16". В 2003 году ГПУ заключила инвестдоговор на строительство жилищно-офисного комплекса на арендованном ею и частной фирмой участке 2,35 га на ул. Дружбы Народов 14/16. По этому договору Генпрокуратура должна была получить 15% построенной площади объекта. Но потом стороны заключили дополнительное соглашение, по которому ГПУ уже должна была получить 15% не от всей площади объекта, а только от площадей квартир. ГПУ судится за получение недополученных квартир, а также 15% офисов и 15% паркинга. При этом часть квартир ГПУ получила не в доме по бульвару Дружбы народов, 14-16, а в других домах – на Позняках и на просп. Науки.

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