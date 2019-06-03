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 Банки продолжили снижать ставки по депозитам

По итогам прошедшей недели средние депозитные ставки упали как для вкладов в гривне, так и для сбережений в долларах США и евро.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне для вкладов на периоды от месяца до 3 и от 3 до 6 месяцев снизились на 0,04 процентного пункта – до 11,98% и 14% годовых соответственно. Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,05 п.п. – до 14,67% годовых.

Депозиты в национальной валюте сроком свыше года потеряли в цене 0,02 п.п., средняя ставка по ним составляет 14,11% годовых. В то же время вклады периодом до месяца не изменили стоимость – 10,5% годовых, а бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых.

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Средние ставки по депозитам в долларах на период от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,02 п.п. и составляет 2,39% годовых. Вклады на срок от полугода до года потеряли 0,03 п.п. и предлагают 2,99% годовых. Депозиты на периоды свыше года упали в цене на 0,02 п.п. – до 3,06% годовых.

В то же время ставки по бессрочным сбережениям в долларах США по-прежнему остаются на уровне 0,69% годовых. Вклады сроком менее месяца также не изменили доходность – 1,33% годовых. Депозиты на срок от месяца до 3 предлагают 1,21% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро снизились для вкладов на период от 3 до 6 месяцев –на 0,06 п.п., до 1,62% годовых. Депозиты на период от 6 месяцев до года потеряли 0,07 п.п., их средняя ставка составляет 2,12% годовых. Сбережения на сроки свыше года опустились в цене на 0,05 п.п. – до 2,34% годовых.

Бессрочные сбережения в европейской валюте по-прежнему предлагают 0,50% годовых, а вклады на срок менее месяца – 0,97% годовых. Средняя ставка по депозитам сроком от месяца до 3 составляет 1,2% годовых.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130288
 
 
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ПРИЧИНА ОДНА НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ ПОРОШЕНКОВСКОГО ГЛАВУ НБУ.
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Вообще-то "ставки по депозитам" - это "наперстки" в банковской сфере.Задача НБУ- (в общем) - поддержка нацвалюты и финансирование экономики через выдачу кредитов. Как НБУ "поддерживает" мы убедились в 2014г. и не только тогда. Это при том что за последние 5 лет ставка колебалась от 12 до 31 % !!!!!!!! Зато наши" благодетели "снизили ставку аж на 004%!!!!!. Охренеть,прям атракцион невиданной щедрости!!! Всех наградить!!! И это при том что ставка рефинансирования всех стран США,ЕС,Израиля и др.цивилизованных государств равна 0 или около него.Вот примеры; ЕЦБ от 10.04.19г- 0%,Швейцария 0,75%,ФРС-2.5%,Канада 1.7%,Австралия,Н.Зеландия1,5%,Великобритания 0.75%. В Японии вообще отрицательная минус 0,1% (банк допла чивает кредитору) Даже у Папуа-Новой Гвинеи ЦБ вывел ставку 6.25%......... А что-же у нас ? А у нас ставка по депозитам в 2 раза больше чем у папуасов. Но снижает же НБУ ставку на 004% чтоб народ не трындел!. Ну не молодцы банкиры? При такой ставке , как у нас загнется любое предпринимательство. Оно не возможно в принципе,особенно с капиталоемкими производствами.. А мы еще рост 3.5% показываем. Чудеса руководства экономикой и только.
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И еще. В нашем любимом МВФ не дураки сидят.Они понимают, что если сделать ставку "как у людей", т.е в 12 раз ниже,чем сейчас то мы сразу покажем рост ВВП на (12+3.5%) на 15.5%. Именно поэтому они этого боятся и диктуют нашим тупые "реформы" по сути -диверсии, чтобы сдержать наш рост .Ведь мы и сейчас имеем на шее государства армию паразитов-ООО,АО и пр."Рогов и копыт". Только поэтому в 2014г была затеяна хитрозадая "реконструлизация"долга Арсением Петровичем,где прямо указано на искусственное "ограничение" роста ВВП. Потому что если послать всех "реформаторов" козе в зад, то МВФ снова, как в 1990г будет стоять перед нами с протянутой рукой(за взносами),а мы не будем иметь никаких долгов и ВВП будет в 6 раз выше ,чем сейчас.Будет стоять очередь желающих получить гражданство. Выдавать украинские "грин-карты" только специалистам и ограничивать въезд арабским шейхам к нам на заработки.Будем не только географическим,но и экономическим центром Европы.У нас все для этого есть.Надо просто всем это осознать,для начала.
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БизнесЦензорНовостиФинансыБанки продолжили снижать ставки по депозитам
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