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 Morgan Stanley предупредил о мировой рецессии в случае эскалации торговой войны

Торговая война между США и Китаем может повергнуть мировую экономику в рецессию менее чем через год,.

Так считают аналитики Morgan Stanley, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Инвесторы в целом придерживаются мнения о том, что торговый спор может затянуться надолго, но они, похоже, упускают из виду его потенциальное влияние на глобальные макроэкономические перспективы", - заявил главный экономист и глава отдела международной экономики Morgan Stanley Четан Ахья.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце повысил с 10% до 25% пошлины на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд. Американские чиновники также грозят поднять тарифы на китайский импорт еще на $300 млрд.

Ахья отметил, что последствия торговой войны на данный момент "чрезвычайно неопределенные", однако предупредил, что если США введут 25-процентные пошлины на дополнительные группы товаров из Китая, "мы можем оказаться в состоянии рецессии уже через три квартала".

О рисках, связанных с торговой войной, также предупреждают аналитики Goldman Sachs Group Inc., пишет Bloomberg.

Банк полагает, что США введут тарифы в размере 10% на оставшийся импорт из Китая на сумму $300 млрд. Кроме того, под пошлинами окажутся все товары из Мексики. В связи с этим банк понизил свой прогноз роста американской экономики во втором полугодии до 2% и резко увеличил "субъективную вероятность" снижения ставки ФРС.

"Несмотря на реальную угрозу, мы пока не меняем свой базовый сценарий", - цитирует агентство экспертов Goldman Sachs во главе с Яном Хациусом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130284
 
 
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